Секс-работницу из Москвы арестовали за БДСМ-фуражку с нацистским орлом

В Москве 39-летнюю секс-работницу арестовали из-за БДСМ-фуражки, на которой обнаружили нацистского орла, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Накануне силовики задержали Эльвиру Х., разместившую анкету более чем с 20 фото и видео на сайте эскорт-услуг. Во время проверки Сети сотрудник центра «Э» заметил, что на одном из фото в анкете эскортницы есть стилизованная под форму офицеров Третьего рейха фуражка с нацистским орлом.

В отношении женщины составили административный протокол по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Фото с сайта она удалила.

В ходе судебного заседания Эльвира утверждала, что использовала фуражку «для личных целей», но безуспешно. Таганский районный суд Москвы арестовал женщину на 13 суток.

