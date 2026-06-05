Скандальная личная жизнь Владимира Сычева: что известно о романах знаменитого актера

Владимир Сычев — имя, которое прочно ассоциируется у российского зрителя с образом экспрессивного и харизматичного друга Фомы из сериала «Физрук». Однако за маской экранного психа скрывается человек с непростой судьбой, бурной молодостью и не менее насыщенной личной жизнью.

Его биография напоминает захватывающий сценарий: от хулигана из Кунцево до звезды «Ералаша», затем — погружение в опасный бизнес 90-х и триумфальное возвращение на экраны. Но если карьера артиста сегодня находится на пике популярности, то его семейное счастье оказалось под серьезной угрозой. В материале РИАМО — о том, что известно о личной жизни известного актера.

Кто такой Владимир Сычев: путь от «Ералаша» до звезды российских сериалов

Фото - © Ералаш, Киностудия им. М. Горького (1974 – 2021)

Владимир Сычев родился 6 июня 1971 года в московском районе Кунцево. С детства он был настоящим сорванцом: дрался, получал плохие оценки и слыл главным задирой школы. Чтобы направить энергию сына в мирное русло, родители записали его в секцию бокса. Казалось бы, будущее было предопределено, но судьба распорядилась иначе. В середине 80-х годов фото юного Владимира остались в базе данных киностудии после проб на «Мосфильме».

Вскоре последовало приглашение в легендарный киножурнал «Ералаш». Для родителей это стало шансом сделать сына серьезнее, а для самого Володи — законным поводом пропускать школу ради путешествий по стране и съемок. Он снимался вместе со сверстниками, гастролировал и даже умудрялся хулиганить: продавал одноклассникам справки об освобождении от занятий или попадал в больницу, попробовав сухой лед. Несмотря на сложный характер, режиссеры ценили его талант. После «Ералаша» последовали роли в полнометражных фильмах, таких как «Зловредное воскресенье» и драма «Где ваш сын?». Кульминацией ранней карьеры стала сложная работа у Александра Митты в фильме «Шаг».

Однако слава начала 90-х быстро угасла, и Владимир оказался перед суровым выбором. Оставшись без денег и предложений, он ушел в так называемую «теневую экономику», водил знакомства с криминальными авторитетами и жил жизнью типичного представителя эпохи «новых русских». Этот период продлился около четырех лет, пока гражданская супруга не поставила ему ультиматум: либо опасные дела, либо семья. Сычев выбрал второе, оборвал старые связи и вернулся в профессию. Настоящий камбэк случился в 2000 году благодаря комедии «ДМБ», а всероссийскую любовь принес образ Психа в сериале «Физрук» в 2014 году. Сегодня актер востребован, снимается в популярных проектах и является отцом двух дочерей.

Что известно о личной жизни Владимира Сычева: две жены и долгий брак

Фото - © РИА Новости

Личная жизнь Владимира Сычева всегда вызывала интерес публики, хотя долгое время оставалась за закрытыми дверями. Актер был женат дважды.

Первый брак

Свою первую жену Арину Владимир встретил очень рано, в возрасте 20 лет. Девушка была еще несовершеннолетней (ей было всего 17), когда они познакомились на дискотеке. Несмотря на протесты родителей, молодые люди поженились. Однако этот союз оказался недолговечным: через два года чувства остыли, и супруги тихо и мирно развелись, оставшись друзьями.

Второй брак

Со своей второй супругой Алесей Великановой Сычев познакомился в конце 90-х годов. На тот момент оба были несвободны, но между ними вспыхнула симпатия. Они долго жили в гражданском браке, поддерживая друг друга в самые тяжелые времена, включая период полного безденежья. Официально расписаться пара решила незадолго до рождения первой дочери Анны в 2010 году — Сычев сделал своей избраннице предложение. Спустя два года, в 2012-м, на свет появилась младшая дочь Маша.

Отношения Алеси и Владимира длятся уже более двадцати лет, и со стороны семья кажется идеальной: счастливые фотографии в соцсетях, совместные путешествия и заботливый отец, который запрещает дочерям смотреть свои «криминальные» роли, считая их слишком жестокими для детей.

Измены и публичный скандал: почему личная жизнь Сычева регулярно становится предметом обсуждения

Образцовая картинка рухнула весной 2026 года, когда Алеся Великанова решилась на откровенный разговор с журналистами издания StarHit. Женщина призналась, что ее терпению пришел конец, и она больше не может молчать о проблемах в семье. Причиной такого шага стало желание поддержать других женщин, столкнувшихся с предательством.

Алеся заявила, что Владимир Сычев ей изменял. Причем речь шла не о мимолетном романе, а о систематических отношениях с другими женщинами. По словам супруги, любовниц было несколько, однако раскрывать их личности она не намерена, чтобы не втягивать посторонних людей в личную драму. «Там не один человек, не одна женщина», — подчеркнула Великанова.

Решение вынести сор из избы далось ей нелегко, но оставаться наедине с болью становилось невыносимо. Главная претензия Алеси заключается в том, что муж устал от разговоров и просто перестал общаться с ней на эту тему, игнорируя проблему. При этом сам актер никак не прокомментировал скандальные заявления жены, продолжая публиковать в социальных сетях беззаботные сторис о погоде и весне, словно ничего не произошло.

Ситуация усугубляется тем, что дети — Анна и Мария — невольно становятся свидетелями этого кризиса. Алеся признается, что переживает именно за них: «Дети все это проживают вместе со мной». Она боится, что девочки могут увидеть или услышать что-то лишнее из-за публичности отца. Несмотря на глубокое разочарование в поступке мужа, с которым они давали клятвы быть вместе, женщина старается сохранять стойкость. Сейчас она сосредоточена на себе, своем психологическом состоянии и поиске новых увлечений, чтобы стать сильнее и мудрее. Решение о разводе пока не принято: общение супругов нестабильно, бывают периоды нормального диалога, сменяющиеся полным отчуждением.