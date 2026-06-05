Samsung закрыла 45 уязвимостей в смартфонах Galaxy

сегодня в 13:21

Профильное издание SamMobile отметило, что 33 уязвимости внесли в международную базу Common Vulnerabilities and Exposures. Еще 12 ошибок обнаружили специалисты Samsung.

Пять уязвимостей получили критический статус. Они затрагивали устройства Galaxy на Android 14, Android 15 и Android 16.

«Большинство уязвимостей, характерных именно для Samsung, затрагивали устройства Galaxy под управлением Android 14, Android 15 и Android 16», — пояснили журналисты.

Под угрозой оказались миллионы смартфонов — от относительно старых моделей до новых линеек. Galaxy S26 уже получала эти патчи в бета-версии One UI 9.0. Обновление станет доступно всем пользователям в ближайшее время.

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