Samsung закрыла 45 уязвимостей в смартфонах Galaxy
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Samsung выпустила внеочередное июньское обновление безопасности для смартфонов Galaxy. Патч закрыл 45 уязвимостей, сообщает «Царьград».
Профильное издание SamMobile отметило, что 33 уязвимости внесли в международную базу Common Vulnerabilities and Exposures. Еще 12 ошибок обнаружили специалисты Samsung.
Пять уязвимостей получили критический статус. Они затрагивали устройства Galaxy на Android 14, Android 15 и Android 16.
«Большинство уязвимостей, характерных именно для Samsung, затрагивали устройства Galaxy под управлением Android 14, Android 15 и Android 16», — пояснили журналисты.
Под угрозой оказались миллионы смартфонов — от относительно старых моделей до новых линеек. Galaxy S26 уже получала эти патчи в бета-версии One UI 9.0. Обновление станет доступно всем пользователям в ближайшее время.
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