Жительница Таиланда выиграла 6 млн батов после сна о старике

Беременная продавщица овощей Интира Сайсун выиграла в лотерею 6 млн батов (около 13,5 млн рублей). Она купила билет после сна о пожилом незнакомце, сообщает «Царьград» .

25-летняя жительница провинции Кампхэнгпхет нуждалась в деньгах: продажа овощей приносила убытки, а долги росли. Ночью ей приснился старик и велел купить лотерейный билет с цифрами 770. Взамен он попросил сделать доброе дело в случае выигрыша.

Сайсун нашла в продаже два билета с нужными цифрами, но денег хватило только на один. Она выбрала номер 173770. Именно эта комбинация принесла джекпот. Женщина сначала не поверила в удачу, а затем расплакалась.

Выигрыш она планирует направить на восстановление бизнеса. Часть денег Сайсун пожертвует храму, выполняя обещание из сна. Она считает, что удачу привлек будущий ребенок.

В Таиланде поиск счастливых чисел часто связан со снами и приметами. Незадолго до этого жительница провинции Кхонкен по прозвищу «Тетя Рат» выиграла 6 млн батов с номером 507392. Ранее житель Районга получил такую же сумму после сна о покойном дедушке.

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