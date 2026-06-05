Журналист Христофору предрек ссору Каллас и Зеленского из-за письма Путину

В эфире YouTube-канала Duran Христофору заявил, что обращение Зеленского к президенту России может привести к личной ссоре с главой евродипломатии Каей Каллас.

Журналист напомнил, что Каллас ранее пыталась выставить Москве жесткие условия для переговоров.

«А теперь Зеленский, по сути, действует сам, наплевав на ее советы своим наглым письмом. Она ему этого не простит», — заявил журналист.

Христофору подчеркнул, что в Евросоюзе сейчас ищут переговорщиков, которые устроили бы все стороны. По его мнению, несогласованные действия Зеленского нарушают координацию и могут ослабить поддержку Киева.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.