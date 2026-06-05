Воробьев и Беглов подписали соглашение о сотрудничестве Подмосковья и Петербурга

Губернаторы Московской области и Санкт-Петербурга Андрей Воробьев и Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве регионов, которое охватывает широкий круг направлений. Документ подписан на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев отметил, что Московская область открыта к сотрудничеству и всегда готова делиться лучшими наработками с коллегами из других регионов. С Северной столицей регион связывают давние и прочные отношения.

«Мы обмениваемся опытом в государственном управлении: наши команды ездят друг к другу на стажировки, изучают практики в кадровой, молодежной, социальной политике, образовании, транспортной сфере и других. Активно сотрудничают музеи — например, благодаря партнерству Звенигородского музея-заповедника и Государственного Русского музея жителям Подмосковья каждый год представляют шедевры русской живописи: работы Левитана, Шишкина, Рериха. Крепкие связи и в спорте: петербургские команды приезжают на наши турниры — в их числе Кубок Игоря Акинфеева по футболу, Кубок Александра Овечкина по хоккею. Сегодня на ПМЭФ подписали с Александром Дмитриевичем соглашение, в рамках которого продолжим взаимодействие между нашими регионами», — сказал Андрей Воробьев.

Подписанное соглашение охватывает множество направлений: укрепление связей в сельском хозяйстве, промышленности, торговле, предпринимательстве, строительстве, архитектуре, науке, образовании, спорте, культуре, туризму и так далее.

«Сотрудничество с Московской областью — важный шаг в укреплении межрегиональных связей. Мы видим большой потенциал в совместной работе по ключевым направлениям: промышленности, науке, культуре и спорту. Это соглашение позволит нам масштабировать успешные практики, обмениваться опытом и создавать новые возможности для развития обоих регионов. Сложив усилия, объединив ресурсы и компетенции, мы можем достичь большего», — сказал Беглов.

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