Водитель «Лексуса» получил 3 года колонии за ДТП в Кузбассе

Томича, устроившего ДТП на трассе в Кузбассе, приговорили к 3 годам колонии

В Кузбассе 52-летний томич получил три года колонии-поселения за аварию на трассе в Топках. Один человек погиб, еще несколько получили тяжелые травмы, сообщает Сiбдепо .

ДТП произошло в сентябре 2025 года на трассе в Топках. 52-летний житель Томска за рулем «Лексуса» начал опасный обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой».

Водитель встречного автомобиля погиб на месте. Другие участники аварии получили тяжелые ранения.

«Вину в совершенном преступлении фигурант не признал, однако следствием собраны доказательства того, что именно нарушение Правил дорожного движения, совершенное водителем автомобиля „Лексус“, привело к столь тяжким последствиям», — сообщили в пресс-службе областной полиции.

Суд отправил водителя в колонию-поселение на три года и лишил его прав еще на два года. Также осужденный должен выплатить семье погибшего более 2 млн рублей.

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