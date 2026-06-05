сегодня в 12:20

Андрея Воробьева наградили за 2 место Подмосковья в рейтинге инвестклимата

Второе место в рейтинге разделили между собой Московская и Нижегородская области. Губернаторы Воробьев и Глеб Никитин получили награды и поздравления от заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, министра экономического развития РФ Максима Решетникова и гендиректора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланы Чупшевой.

Согласно итогам рейтинга, оглашенным на ПМЭФ, первое место заняла столица и Республика Татарстан. Награды вручили мэру Москвы Сергею Собянину и главе республики Рустаму Минниханову.

Наград за третье место удостоились губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

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