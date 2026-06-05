Натто и мет попали в список странных завтраков мира

В подборку необычных завтраков вошли семь блюд из разных стран. Среди них — ферментированные бобы, бутерброд с сырым фаршем и шот из рыбного маринада, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

В Японии на завтрак едят натто — ферментированные соевые бобы с тягучей текстурой и аммиачным запахом. Их подают с рисом, мисо, сырым перепелиным яйцом и маринованным имбирем.

На Филиппинах готовят чампорадо — сладкую шоколадную кашу из клейкого риса. Ее дополняют соленой сушеной рыбой туйо. В Германии популярен мет: свежий свиной фарш с луком, солью и перцем на хлебе или булочке.

В Ирландии завтракают черным пудингом — кровяной колбасой с овсяными хлопьями или ячменем. В Перу пьют «тигриное молоко» — острый маринад из рыбы, лайма и лука. В Австралии тосты намазывают веджимайтом, темной пастой из дрожжей, солода и специй. В Уганде подают катого — рагу из зеленых бананов матоке с мясом, бобами и арахисовой пастой.

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