Кемеровчанка ответит перед властями за танец на капоте машины

В Кемерове полиция пришла к паре после ночного танца женщины на капоте машины

В Кемерове полиция пришла к паре после ночного танца женщины на капоте машины во дворе жилого дома, сообщает Сiбдепо .

Пара возвращалась домой из гостей. Мужчина сидел за рулем и включил громкую музыку, а женщина забралась на капот и начала танцевать под окнами многоэтажки.

Жители дома сняли происходящее на видео и позвонили в полицию. В кемеровских пабликах очевидцы пожаловались, что из-за шума в квартирах тряслись стены.

На место приехали участковые. Супруги из соседнего дома объяснили полицейским, что были в приподнятом настроении и решили продолжить отдых на улице.

Теперь паре предстоит общение с администрацией города из-за нарушения покоя соседей.

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