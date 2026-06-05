Волонтеры вернули домой дедушку без памяти, потерявшегося в Петербурге

В Санкт-Петербурге нашли потерявшегося пенсионера с проблемами с памятью. Об этом рассказал его внук Алексей в своем блоге.

Ранее молодой человек поделился горем. В Северную столицу из Камышина приехал его дедушка. Но утром 3 июня он ушел из дома и не вернулся. У пожилого человека небольшие проблемы с памятью.

«Дедушка найден, боже мой, я просто в шоке! У меня нет слов! Спасибо вам, добрые люди!» — написал Алексей.

Он добавил, что его нашли на КАД. Дома дедушку искупали и уложили спать.

Также в Сети появилось видео, как найденного дедушку волонтеры «ЛизаАлерт» сажают в машину на трассе. Она также поблагодарила всех, кто переживал и репостил объявления о пропаже пенсионера.

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