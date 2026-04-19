Столичный IT-специалист стала жертвой нейросетей

32-летняя IT-специалист из Москвы стала жертвой ИИ после того, как ее фотографии использовали для создания фейкового образа «дочери генерала», сообщает Baza .

Девушка увидела личные снимки и видео в рилсах, где о ней рассказывали, как о Елизавете — якобы дочери генерал-лейтенанта, командующего 51-й общевойсковой армией Южного военного округа Сергея М. Там еще изображают ее 22-летней избалованной наследницей военного, студенткой, которая тратит миллионы на роскошь и развлечения.

Создатели этих фейк-видео взяли из соцсетей реальное фото Эвелины с отцом и с помощью ИИ заменили его на генерал-лейтенанта.

В реальности IT-специалист не имеет отношения к генералу. Ее папа работает госслужащим, не связан с министерством обороны. Девушка живет в столице, сама зарабатывает на жизнь и путешествия.

Когда пострадавшая увидела первое видео, то сделала репост с просьбой пожаловаться на него. Но фейки с ее изображением стали множиться, и видео разлетелось по разным аккаунтам. Девушка вместе с друзьями писали в директ и под постами, но создатели страниц в соцсети удаляли негативные комментарии, а в личных сообщениях не отвечали москвичке.

Также модераторы соцсети Instagram* на большинство жалоб по видео с ней ответили отказом, так как информация, по их версии, «не является ложной».

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.