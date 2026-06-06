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Пилот погиб при крушении самодельного летательного аппарата в Татарстане

В Татарстане произошло падение самодельного легкомоторного летательного аппарата. В результате погиб мужчина, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.

Крушение случилось 6 июня в поле возле села Казанбаш Арского района. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Сотрудники установили, что погиб 57-летний мужчина, который был пилотом воздушного судна. По предварительным данным, любитель авиации сам сконструировал и собрал летательный аппарат.

Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, в связи с произошедшим проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.

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