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Четверо детей и взрослый пострадали при ударе дрона по машине в Брянской области

Брянская область вновь подверглась атаке дронов. В результате пострадали пять человек, сообщает врио губернатора Егор Ковальчук.

Инцидент произошел в поселке Белая Березка Трубчевского района. Дрон-камикадзе попал в движущийся автомобиль.

«Ранены пять человек, четверо из них — дети», — отметил Ковальчук в мессенджере МАКС.

Всех пострадавших отвезли в больницу. Им оказывают необходимую медпомощь.

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