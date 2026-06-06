Четверо детей и взрослый пострадали при ударе дрона по машине в Брянской области
Брянская область вновь подверглась атаке дронов. В результате пострадали пять человек, сообщает врио губернатора Егор Ковальчук.
Инцидент произошел в поселке Белая Березка Трубчевского района. Дрон-камикадзе попал в движущийся автомобиль.
«Ранены пять человек, четверо из них — дети», — отметил Ковальчук в мессенджере МАКС.
Всех пострадавших отвезли в больницу. Им оказывают необходимую медпомощь.
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