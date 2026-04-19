WSJ: Трамп несколько часов орал на помощников, когда Иран сбил истребитель F-15E

«В почти пустом Западном крыле Белого дома, президент узнал о том, что американский самолет был сбит в Иране, а двое летчиков пропали без вести. Трамп несколько часов кричал на своих помощников. „Европейцы не помогают“, — повторял он снова и снова», — говорится в публикации.

Американский лидер опасался повторения кризиса с заложниками 1979 года, когда иранские студенты захватили посольство США в Тегеране, удерживая в заложниках 66 дипломатов и сотрудников. В связи с этим Трамп потребовал срочно организовать поисковую операцию для спасения двух членов экипажа сбитого бомбардировщика.

В статье добавили, что американским военным требовалось время для разработки плана. Помощники главы Белого дома получали оперативные данные, но, опасаясь нетерпения президента, сообщали ему только о ключевых моментах и ограждали от участия в обсуждении.

Соединенные Штаты и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В ответ тот ударил по военным базам США в регионе и Тель-Авиву. Третьего апреля в небе над исламской республикой был сбит американский истребитель-бомбардировщик F-15E. Двух членов экипажа самолета удалось спасти. Боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.