Боевики выбрали для теракта концерт «Пикника» из-за вместимости «Крокуса»

Организаторы теракта выбрали концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске, где планировалось выступление группы «Пикник», из-за его большой вместимости. Об этом заявил один из участников судебного процесса, сообщает ТАСС .

По его словам, в период с 7 по 22 марта 2024 года один из участников террористической организации по указанию зарубежных кураторов обследовал здание концертного зала «Крокус». После этого организаторы теракта определили дату нападения — 22 марта 2024 года.

Боевики приняли такое решение, учитывая, что в предвыходной день в «Крокус Сити Холле» должен был состояться публичный массовый концерт группы «Пикник». Им также было известно, что в помещениях концертного зала в назначенный день одновременно могли находиться до 6100 человек.

Ранее один из участников судебного процесса рассказал, что изначально боевики рассматривали в качестве цели одну из башен делового центра «Москва-Сити».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.