Террористы из «Крокуса» сначала хотели атаковать башню в «Москве-Сити»

Исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и их зарубежные кураторы изначально рассматривали в качестве цели одну из башен делового центра «Москва-Сити», сообщает ТАСС .

По словам одного из участников судебного процесса, боевикам было дано задание совершить теракт. Им выслали адрес здания в «Москве-Сити» для оценки, но они сочли его неподходящим.

Затем куратор, который сейчас объявлен в розыск и скрывается за пределами России, указал, что целью выбран концертный зал «Крокус».

Ранее один из участников судебного процесса также рассказал, что организаторы теракта в «Крокусе» планировали устроить еще одно нападение в тот же день.

Теракт произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 149 человек, ранены оказались более 600.

