07:27

Организаторы теракта в «Крокусе» планировали еще один в столице в тот же день

Один из участников судебного процесса рассказал, что организаторы теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» планировали устроить второй террористический акт в Москве, но потом отказались от него, решили напасть на «Крокус» усиленной группой, сообщает ТАСС .

Как добавил собеседник, следствие установило, что проживающий за рубежом куратор под псевдонимом Сайфулло вел подготовку завербованных и прошедших обучение боевиков к совершению двух терактов в столице.

«Второй теракт планировали совершить (одновременно) с нападением на „Крокус Сити Холл“. В нем должны были участвовать два человека, в „Крокусе“ — три», — сказал участник судебного процесса.

По его словам, Сайфулло объявлен в розыск, он находится за пределами России.

Место второго теракта не называлось в материалах дела, как и способ его совершения. Но злоумышленники планировать убить много людей.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Стрельбу открыли четыре террориста. Погибли 149 человек, ранены 609.

