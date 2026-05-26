Структуры Михаила Ходорковского* перечислили словацкому аналитическому центру Globsec 277 тыс. фунтов стерлингов в 2023–2024 годах. После этого центр выпустил материалы о разделении России и санкциях против «Лукойла», сообщает RT .

RT со ссылкой на реестры юрлиц Словакии и Великобритании отметил, что средства поступили через британский фонд New Generation Europe Foundation (NGEF). В отчетности указано, что в 2023 году Globsec получил 52 тыс. фунтов, в 2024-м — 225 тыс. фунтов. В документах центра эти суммы отражены в разделе «Прочие поступления».

NGEF возглавляют дочь Ходорковского* Анастасия и Ирина Невзлина**. В 2024 году фонд получил 10 млн долларов от Khodorkovsky Foundation***. Сам Ходорковский* ранее заявлял, что сохраняет контроль над деятельностью организации.

Осенью 2025 года Globsec опубликовал доклад «Построение настоящей Российской Федерации» о «деимпериализации» и расширении автономии регионов. В документе указано, что он подготовлен при поддержке NGEF. Автором значится Александра Гармажапова**, глава фонда «Свободная Бурятия»***.

В 2023–2025 годах центр также выпустил материалы с призывами ужесточить санкции против «Лукойла» и отказаться от переговоров с Москвой по контролю над вооружениями.

«Globsec выступает в качестве такой „стиральной машины“, инструмента отмывания смыслов и рекомендаций, которые готовят российские предатели. Это легитимизирует их в глазах европейских граждан и, соответственно, упрощает введение новых ограничительных мер в отношении России», — заявил RT политолог Дмитрий Суслов.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов, признан иноагентом на территории России. ** Физлица, внесенные в реестр иноагентов. *** Организации, признанные нежелательными в РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.