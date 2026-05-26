Кибервойна: что это такое, как она ведется и каковы ее последствия

О новом типе военных конфликтов, в котором основной удар приходится не по физическим объектам, а по информационным системам, читайте в материале РИАМО.

Что такое кибервойна

Кибервойна — это скоординированные кибератаки на информационные системы, сети и критически важную инфраструктуру государства с целью:

  • нарушить работу государственных институтов;
  • парализовать экономику;
  • дестабилизировать общество;
  • получить стратегическое преимущество.

Чем кибервойна отличается от других видов боевых действий

Ключевые черты, отличающие кибервойну:

  • анонимность — сложно точно установить источник атаки;
  • низкая стоимость по сравнению с традиционными вооружениями;
  • высокая скорость развертывания и распространения;
  • трансграничность — атака может быть запущена из любой точки мира.

Каковы основные виды кибератак

Обычно кибератаки осуществляются в следующих формах:

  1. DDoS‑атаки (отказ в обслуживании) — перегрузка серверов и сетей, делающая их недоступными.
  2. Вредоносное ПО (вирусы, трояны, шифровальщики) — проникновение в системы для кражи данных или разрушения инфраструктуры.
  3. Фишинг и социальная инженерия — обман пользователей для получения доступа к защищенной информации.
  4. Атаки на критическую инфраструктуру — воздействие на энергосети, транспорт, водоснабжение, системы связи.
  5. Дезинформация и пропаганда — использование соцсетей и медиа для влияния на общественное мнение.
  6. Эксплуатация уязвимостей нулевого дня (zero‑day) — атаки на неизвестные ранее уязвимости.

Кто участвует в кибервойнах

Основные субъекты кибервойн это:

  • государства — создают киберкомандования (например, US Cyber Command, российские подразделения ГРУ);
  • хакерские группировки — могут действовать как по заказу государств, так и самостоятельно;
  • террористические организации — используют киберпространство для пропаганды и координации;
  • криминальные группы — нацелены на финансовую выгоду, но их инструменты могут быть использованы в геополитических целях.

Правовое регулирование и международные нормы в сфере кибервойн

Международное сообщество пытается выработать правила ведения кибервойн. В частности, на сегодняшний день существуют следующие виды документов в данной области:

  • Таллиннское руководство (2013, 2017) — документ НАТО, интерпретирующий международное право применительно к киберконфликтам;
  • резолюции ООН — попытки создать нормы ответственного поведения государств в киберпространстве;
  • двусторонние соглашения — например, договоренности между США и Китаем о неприменении кибератак на критическую инфраструктуру.

Однако единого международного договора пока нет, что затрудняет привлечение виновных к ответственности.

Каковы последствия кибервойн

Для государств:

  • ущерб экономике и инфраструктуре;
  • утечка секретной информации;
  • подрыв доверия граждан к институтам.

Для общества:

  • рост дезинформации и паники;
  • нарушение работы жизненно важных сервисов (электричество, связь, транспорт);
  • усиление цензуры и контроля в ответ на угрозы.

Для бизнеса:

  • финансовые потери;
  • репутационный ущерб;
  • необходимость инвестиций в кибербезопасность.

Каковы основные стратегии противодействия кибератакам

В сфере укрепления кибербезопасности государства могут принять следующие стратегические меры:

Укрепление киберзащиты:

  • модернизация систем безопасности;
  • обучение персонала;
  • регулярное обновление ПО.

Международное сотрудничество:

  • обмен информацией об угрозах;
  • совместные учения (например, Locked Shields под эгидой НАТО).

Разработка доктрин кибервойн:

  • определение «красных линий»;
  • механизмы ответных действий.

Создание киберкомандований — специализированных военных подразделений.

Законодательные меры:

  • ужесточение наказаний за киберпреступления;
  • регулирование работы IT‑компаний в сфере безопасности.

Каковы ближайшие перспективы кибервойн

В ближайшие годы ожидается:

  • рост числа атак на критическую инфраструктуру;
  • использование ИИ для автоматизации атак и защиты;
  • появление новых видов угроз (квантовые вычисления, атаки на IoT);
  • попытки создания международных норм и механизмов сдерживания.