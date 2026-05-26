Кибервойна: что это такое, как она ведется и каковы ее последствия
Фото - © Ярославский Максим / Фотобанк Лори
О новом типе военных конфликтов, в котором основной удар приходится не по физическим объектам, а по информационным системам, читайте в материале РИАМО.
Что такое кибервойна
Фото - © Башкирова Анна / Фотобанк Лори
Кибервойна — это скоординированные кибератаки на информационные системы, сети и критически важную инфраструктуру государства с целью:
- нарушить работу государственных институтов;
- парализовать экономику;
- дестабилизировать общество;
- получить стратегическое преимущество.
Чем кибервойна отличается от других видов боевых действий
Фото - © Кирилл Черезов / Фотобанк Лори
Ключевые черты, отличающие кибервойну:
- анонимность — сложно точно установить источник атаки;
- низкая стоимость по сравнению с традиционными вооружениями;
- высокая скорость развертывания и распространения;
- трансграничность — атака может быть запущена из любой точки мира.
Каковы основные виды кибератак
Фото - © Vectorwin / Фотобанк Лори
Обычно кибератаки осуществляются в следующих формах:
- DDoS‑атаки (отказ в обслуживании) — перегрузка серверов и сетей, делающая их недоступными.
- Вредоносное ПО (вирусы, трояны, шифровальщики) — проникновение в системы для кражи данных или разрушения инфраструктуры.
- Фишинг и социальная инженерия — обман пользователей для получения доступа к защищенной информации.
- Атаки на критическую инфраструктуру — воздействие на энергосети, транспорт, водоснабжение, системы связи.
- Дезинформация и пропаганда — использование соцсетей и медиа для влияния на общественное мнение.
- Эксплуатация уязвимостей нулевого дня (zero‑day) — атаки на неизвестные ранее уязвимости.
Кто участвует в кибервойнах
Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори
Основные субъекты кибервойн это:
- государства — создают киберкомандования (например, US Cyber Command, российские подразделения ГРУ);
- хакерские группировки — могут действовать как по заказу государств, так и самостоятельно;
- террористические организации — используют киберпространство для пропаганды и координации;
- криминальные группы — нацелены на финансовую выгоду, но их инструменты могут быть использованы в геополитических целях.
Правовое регулирование и международные нормы в сфере кибервойн
Фото - © Юрий Поздников / Фотобанк Лори
Международное сообщество пытается выработать правила ведения кибервойн. В частности, на сегодняшний день существуют следующие виды документов в данной области:
- Таллиннское руководство (2013, 2017) — документ НАТО, интерпретирующий международное право применительно к киберконфликтам;
- резолюции ООН — попытки создать нормы ответственного поведения государств в киберпространстве;
- двусторонние соглашения — например, договоренности между США и Китаем о неприменении кибератак на критическую инфраструктуру.
Однако единого международного договора пока нет, что затрудняет привлечение виновных к ответственности.
Каковы последствия кибервойн
Фото - © Igor Skripachev / Фотобанк Лори
Для государств:
- ущерб экономике и инфраструктуре;
- утечка секретной информации;
- подрыв доверия граждан к институтам.
Для общества:
- рост дезинформации и паники;
- нарушение работы жизненно важных сервисов (электричество, связь, транспорт);
- усиление цензуры и контроля в ответ на угрозы.
Для бизнеса:
- финансовые потери;
- репутационный ущерб;
- необходимость инвестиций в кибербезопасность.
Каковы основные стратегии противодействия кибератакам
Фото - © Nart / Фотобанк Лори
В сфере укрепления кибербезопасности государства могут принять следующие стратегические меры:
Укрепление киберзащиты:
- модернизация систем безопасности;
- обучение персонала;
- регулярное обновление ПО.
Международное сотрудничество:
- обмен информацией об угрозах;
- совместные учения (например, Locked Shields под эгидой НАТО).
Разработка доктрин кибервойн:
- определение «красных линий»;
- механизмы ответных действий.
Создание киберкомандований — специализированных военных подразделений.
Законодательные меры:
- ужесточение наказаний за киберпреступления;
- регулирование работы IT‑компаний в сфере безопасности.
Каковы ближайшие перспективы кибервойн
Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори
В ближайшие годы ожидается:
- рост числа атак на критическую инфраструктуру;
- использование ИИ для автоматизации атак и защиты;
- появление новых видов угроз (квантовые вычисления, атаки на IoT);
- попытки создания международных норм и механизмов сдерживания.