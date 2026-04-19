Циклон мог стать причиной смертельной аварии с иностранцами в Забайкалье

В Забайкалье водитель автобуса, который перевозил иностранцев, потерял управление из-за неблагоприятных погодных условий. После этого транспорт перевернулся, сообщил губернатор Александр Осипов.

По его словам, регион находится под действием циклона. Наблюдаются обильные осадки, пониженные температуры и гололедица.

«Все пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения. Несмотря на значительную удаленность, их оперативно привезли в центральные районные больницы Краснокаменского, Борзинского и Забайкальского округов. 11 человек проходят лечение», — рассказал губернатор в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что часть иностранцев уже возвращается в КНР.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю, в результате ДТП на месте погиб 67-летний пассажир, второй пассажир 1978 года рождения умер при транспортировке в больницу. 13 человек госпитализировали. В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Авария случилась на 70-м км трассы Чита — Забайкальск. Состояние 10 пострадавших граждан Китая оценивается как тяжелое.

