Участник «Героев Подмосковья» Михайлов: желание развиваться поможет в обучении

Участник программы «Герои Подмосковья» Сергей Михайлов поделился своим опытом участия в проекте. По его словам, успешное прохождение программы требует от участников наличия нескольких ключевых качеств.

Михайлов отметил, что без умения выстраивать общение с окружающими и грамотно планировать свое время добиться результата крайне сложно. Он подчеркнул, что коммуникабельность и самоорганизация играют в этом процессе первостепенную роль. Участник программы обратил особое внимание на то, что человек должен быть готов осваивать новые сферы и двигаться вперед.

«Чтобы не потеряться в программе, необходимы коммуникабельность, самоорганизация и желание развиваться в новых направлениях», — рассказал Михайлов.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.)», — сказал Воробьев.

