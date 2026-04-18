Водитель погиб: автобус с иностранцами перевернулся в Забайкалье

Один человек погиб и 11 пострадали при ДТП с автобусом в Забайкалье

В Забайкальском крае перевернулся автобус с иностранными туристами. В результате ДТП погиб водитель, еще 11 человек получили различные травмы, сообщает Baza .

Авария произошла на 70 км трассы Чита — Забайкальск. Водитель автобуса не справился с управлением, съехал с проезжей части и улетел в кювет. По одной из версий, мужчина уснул за рулем. В салоне находилось 40 пассажиров, включая китайских туристов.

В настоящее время на месте происшествия работают работают экстренные службы. Шесть пострадавших в ДТП были госпитализированы, оставшимся оказана медицинская помощь на месте.

