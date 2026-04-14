сегодня в 16:47

Человек пострадал при ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье

Пассажир пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса в Богородском городском округе, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Предварительно, во вторник на 33-км автодороги Ногинск-Боровково-Стромынь-Крест водитель автобуса, следовавший по маршруту «Черноголовка-Ногинск», не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим переворотом.

В момент аварии в салоне общественного транспорта находились 15 пассажиров, одному из них потребовалась помощь медиков.

Ногинская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.