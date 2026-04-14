Пассажирский автобус перевернулся в Подмосковье
Фото - © ГУ МВД России по Московской области
Пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся в Богородском округе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло на 33-м километре автодороги Ногинск-Боровково-Стромынь-Крест. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением.
В результате общественный транспорт совершил съезд в кювет, а затем опрокинулся. Сейчас на месте работают полиция и медики. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства аварии, количество пострадавших уточняется.
Ранее большегруз столкнулся с «Газелью» в Подмосковье. Погибли два человека.
