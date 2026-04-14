Пассажирский автобус перевернулся в Подмосковье

Пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся в Богородском округе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло на 33-м километре автодороги Ногинск-Боровково-Стромынь-Крест. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением.

В результате общественный транспорт совершил съезд в кювет, а затем опрокинулся. Сейчас на месте работают полиция и медики. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства аварии, количество пострадавших уточняется.

Ранее большегруз столкнулся с «Газелью» в Подмосковье. Погибли два человека.

