Два человека погибли при столкновении большегруза с «ГАЗелью» в Подмосковье

Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения большегруза с «ГАЗелью» в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Предварительно, во вторник утром на 22-м км автодороги М-5 «Урал» водитель грузовика совершил наезд на «ГАЗель», стоявшую на проезжей части из-за поломки.

Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП, ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

