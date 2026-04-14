Два человека погибли при столкновении большегруза с «ГАЗелью» в Подмосковье
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Московской области
Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения большегруза с «ГАЗелью» в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Предварительно, во вторник утром на 22-м км автодороги М-5 «Урал» водитель грузовика совершил наезд на «ГАЗель», стоявшую на проезжей части из-за поломки.
Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.
Городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП, ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).
