сегодня в 08:15

Человек погиб в дорожной аварии с грузовиком в Подмосковье

На 22-м км автодороги М-5 «Урал» в округе Люберцы произошло дорожно-транспортное происшествие, погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Предварительно, водитель за рулем грузового автомобиля врезался в стоящий на дороге сломанный «ГАЗ». В результате ДТП один человек погиб, двое пострадало.

На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции, движение машин в сторону Подмосковья ограничено. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

По данным сервиса «Яндекс Пробки», на трассе образовался затор протяженностью более 4 км, он окрашен бордовым цветом.

