сегодня в 05:41

В посольстве РФ заявили об ответе на угрожающие планы Норвегии

Российское посольство в Осло заявило, что Москва даст адекватный военно-технический ответ на действия и планы Норвегии, представляющие угрозу национальной безопасности России, сообщает РИА Новости .

В дипмиссии, в частности, комментировали сотрудничество Норвегии и Франции по ядерному сдерживанию и обмену разведданными, а также планы Осло разместить ударные вооружения на севере страны.

Как отметили в посольстве, такие действия непосредственно угрожают безопасности России и не останутся без ответа. Конкретные параметры ответных мер находятся в компетенции Минобороны РФ.

Ранее Иран сообщил об особых условиях прохода через Ормузский пролив для России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.