В посольстве РФ заявили об ответе на угрожающие планы Норвегии
Российское посольство в Осло заявило, что Москва даст адекватный военно-технический ответ на действия и планы Норвегии, представляющие угрозу национальной безопасности России, сообщает РИА Новости.
В дипмиссии, в частности, комментировали сотрудничество Норвегии и Франции по ядерному сдерживанию и обмену разведданными, а также планы Осло разместить ударные вооружения на севере страны.
Как отметили в посольстве, такие действия непосредственно угрожают безопасности России и не останутся без ответа. Конкретные параметры ответных мер находятся в компетенции Минобороны РФ.
