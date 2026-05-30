СМИ: машины Mercedes могут уйти с рынка США
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz может покинуть рынок США в связи с законопроектом, ограничивающим деятельность китайских автомобильных компаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNBC.
В конгрессе США рассматривается двухпартийный законопроект, запрещающий автопроизводителям, имеющим долю со стороны правительства «иностранного противника», например, Китая, импортировать, продавать или производить автомобили для реализации в США.
Крупнейшим индивидуальным акционером Mercedes-Benz является китайская государственная компания BAIC.
В случае принятия документа, продажи новых машин Mercedes в США могут оказаться под запретом.
