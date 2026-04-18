«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за ветра

В Москве и Подмосковье будет действовать «желтый» уровень опасности погоды из-за порывистого ветра и гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Так, он объявлен с 00:00 19 апреля до 09:00 20 апреля из-за гололедицы, а с 09:00 до 21:00 20 апреля — из-за усиления северного ветра с порывами до 15 м/с.

«Желтый» уровень — потенциально опасная погода, когда жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности при движении на транспорте и при перемещении пешком.

Предстоящей ночью в регионе прогнозируют осадки (преимущественно в виде снега), температура может опуститься до 0 градусов. 19 и 20 апреля прогнозируются мокрый снег и дождь со снегом, а также порывистый ветер.

