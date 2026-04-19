Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает мировое сообщество не забывать уроки прошлого и пресечь разрастание бациллы реваншизма в страшную пандемию фашизма.

Дипломат объяснила, почему фальсификация истории Западом набирает обороты, упомянув такое понятие как реваншизм.

«Оно в нашей с вами юности, наверное, казалось чем-то не очень понятным, каким-то термином, который, видимо, я думаю, мы с вами никогда не соотносили с реальной жизнью», — сказала Захарова в интервью ТАСС.

По ее словам, Россия была уверена, что Вторая мировая война была настолько «святой темой» для всего мира, что повторения подобного не случится. При этом реваншизм — это «какая-то такая небольшая бацилла» и «какой-то элемент остаточный такого зла».

Захарова добавила, что фильм «Обыкновенный фашизм» предупреждал, что из маленькой бациллы может развиться масштабная и разрушительная пандемия практически исторического реваншизма.

Указом президента в России установлена памятная дата — 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

