День памяти жертв геноцида советского народа: где и как пройдут мероприятия к 19 апреля

В материале РИАМО рассказываем о памятных акциях и мероприятиях в День памяти жертв геноцида советского народа.

Возложение цветов к мемориалам

Фото - © Медиасток.рф

Указом президента в России установлена памятная дата ‒ 19 апреля ‒ День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

В память о страшных годах в России пройдут различные мероприятия. Одним из главных станет возложение цветов в деревне Зайцево Гатчинского района Ленинградской области к мемориалу «Мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны». 47-метровую стелу венчает фигура матери с ребенком, как память о детях, из которых фашисты выкачивали кровь для раненых солдат вермахта. Вокруг стелы размещены 150 бронзовых барельефов и скульптур.

Где: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Зайцево, Мемориал «Мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны»

Кроме того, почтить память жертв геноцида можно на мемориалах по всей стране. Карта памятных мест доступна на сайте. На мемориалах проведена уборка, возложение пройдет вместе с общественниками, волонтерами, представителями органов местного самоуправления.

Где: мемориалы жертвам геноцида

Почетные караулы у памятных мест

Фото - © Медиасток.рф

Участники всероссийского проекта «Хранители истории» Юнармии и Движения первых выставят почетные караулы у мемориалов 19 апреля. Таким образом сохраняется историческая правда о геноциде советского народа. Участие в почетных караулах примут Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы и Святого Георгия, почетные граждане, ветераны, участники СВО, представители патриотических организаций.

Где: Москва, Поклонная гора, субъекты Российской Федерации

Выставка «Спасенная культура. Без срока давности»

Фото - © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Выставка откроется 19 апреля. Она представляет собой собирательный образ культурного наследия, уничтоженного нацистами в годы Великой Отечественной войны, и воспевает подвиг музейных работников по сохранению и восстановлению культурных ценностей. Выставочное пространство создано на основе реалистичных декораций, выразительных фигур персонажей и средств мультимедиа, которые на примере дворцов пригорода Ленинграда раскроют нацистскую политику разграбления и уничтожения культуры.

Где: г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, 2-4, Государственный музей политической истории России

Выставка-форум «Место памяти. Без срока давности»

Фото - © Максим Блинов/РИА Новости

Экспозиция выставки формирует целостное понимание масштаба трагедии и неотвратимости наказания за преступления против человечности. Пространство выставки разделено на выставочную и форумную зоны, посетители смогут не только увидеть архивные материалы, но и стать участниками лекций и сессий.

Где: Москва, Зубовский бульвар, 2, стр 2, Музей Москвы

Выставка «Без срока давности»

Фото - © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Выставка будет экспонирована на уличных пространствах Москвы. Кроме того, она будет доступна для скачивания, что поможет проводить лекции во всех субъектах России.

Где: Уличные пространства Москвы, субъекты Российской Федерации

Экскурсии по местам памяти геноцида советского народа

Фото - © Константин Михальчевский/РИА Новости

На сайте «Маршруты памяти и славы» размещены маршруты, по которым можно проводить экскурсии либо посещать точки самостоятельно. На сайте можно построить маршрут самостоятельно, загрузить свой и узнать о каждом памятнике из выбранного маршрута.

Кроме того, по ссылке доступна виртуальная экскурсия с подкастами.

Где: субъекты Российской Федерации

Марафон «Историческая память. Территория правды»

Фото - © Медиасток.рф

Марафон задуман как научно-просветительское мероприятие. На базе музеев, вузов, библиотек по всей стране пройдут круглые столы и конференции, посвященные увековечению памяти жертв геноцида советского народа. В проведении мероприятий помогут координаторы и участники Всероссийского проекта Национального центра исторической памяти при президенте РФ «Архивный десант». О проведении акции, которая пройдет с 16 по 18 апреля, можно узнать в своем вузе, библиотеке или музее.

Где: субъекты Российской Федерации

Мероприятия в школах, музеях, библиотеках регионов России

Фото - © Медиасток.рф

Помимо возложения цветов и выставок, в школах, музеях и библиотеках по всей России предусмотрено проведение викторин, интерактивных уроков, лекториев, встреч с бывшими несовершеннолетними узниками фашистских концлагерей. Также запланированы экскурсии, научно-образовательные мероприятия, показы документальных фильмов, которые призваны наглядно показать, как события тех лет перекликаются с сегодняшним днем, и объяснить, почему так важно помнить о тяжелых страницах прошлого.

Мероприятия организованы движением Юнармия, «Волонтеры Победы», Росмолодежь, обществом «Знание».

Где: субъекты Российской Федерации

Онлайн-акция «19 апреля. Общая память»

Фото - © Памятник погибшим в ВОВ/Медиасток.рф

Для участия в акции необходимо подготовить небольшой ролик, в котором нужно рассказать о Дне памяти и о месте памяти в вашем регионе. Опубликовать ролик с 18 по 20 апреля можно в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» или мессенджере МАХ с хэштегами #БезСрокаДавности #19апреля.

Экскурсия в музее

Фото - © Алексей Никольский/РИА Новости

В Красногорском филиале Музея Победы 19 апреля в 12:00 пройдет тематическая экскурсия, посвященная Дню памяти жертв геноцида советского народа. Сотрудники музея расскажут о злодеяниях нацистов, совершенных на территории Московской области.

Кроме того, в течение всего дня на мультимедийных экранах в залах музея будут транслироваться видеоматериалы с воспоминаниями переживших геноцид красногорцев.

В рамках проекта «Приближение. История в деталях» вниманию посетителей будут представлены подлинные фотографии и газеты, рассказывающие о преступлениях гитлеровцев на оккупированных территориях. Например, номер газеты «Фронтовая иллюстрация» от 22 января 1943 года, где представлена история трехлетнего мальчика Пети, единственного уцелевшего жителя из села Поповка Белгородской области, ставшего прототипом героя стихотворения Самуила Маршака.

Где: г.о. Красногорск. ул. Народного ополчения, 15