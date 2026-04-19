В России впервые за 30 лет появится новый ГОСТ на шиповник

Росстандарт принял новый ГОСТ на шиповник, который вступит в силу в сентябре текущего года, сообщает РИА Новости .

На данный момент действует ГОСТ на шиповник, который был введен еще в 1995 году. Новая редакция устанавливает требования к плодам, поставляемым для промышленной переработки и продажи потребителям. При этом стандарт не распространяется на шиповник, который используется для изготовления лекарственных средств.

Согласно новым правилам, плоды должны быть чистыми, свежими, полностью созревшими и без механических повреждений. Допустимый цвет — от оранжевого до ярко-красного, при этом окрас должен быть равномерным.

Массовая доля веточек, листьев и других растительных примесей не должна превышать 1%. Излишняя влажность плодов не допускается.

Кроме того, введены ограничения по размерам: длина плодов — от 0,7 до 3 сантиметров, диаметр — от 0,6 до 1,7 сантиметра.

Также уточняется, что на транспортной упаковке необходимо размещать знаки «Скоропортящийся груз» и «Ограничение температуры».

