сегодня в 10:27

Девушка пострадала при падении обломков БПЛА в Воронеже

Ночью и утром дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежской областью ликвидировали 44 беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он уточнил, что, предварительно, в результате падения обломков дрона у местной жительницы диагностировали ушиб плеча. Девушке оказали необходимую медпомощь. Она находится дома.

Как добавил глава области, в Воронеже также повреждены конструкции в строящемся многоквартирном доме и стена сетевого магазина. Обломки БПЛА рухнули на крышу машины.

Губернатор подчеркнул, что работа оперативных служб на местах продолжается.

