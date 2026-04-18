Девушка пострадала при падении обломков БПЛА в Воронеже
Фото - © Медиасток.рф
Ночью и утром дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежской областью ликвидировали 44 беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Он уточнил, что, предварительно, в результате падения обломков дрона у местной жительницы диагностировали ушиб плеча. Девушке оказали необходимую медпомощь. Она находится дома.
Как добавил глава области, в Воронеже также повреждены конструкции в строящемся многоквартирном доме и стена сетевого магазина. Обломки БПЛА рухнули на крышу машины.
Губернатор подчеркнул, что работа оперативных служб на местах продолжается.
