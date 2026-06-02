Жители юга Москвы отстояли Битцевский лес: строить лыжную трассу не будут

После массовых жалоб защитников Битцевского леса, где планировалось построить асфальтированную лыжную трассу с освещением, власти приняли решение не проводить работы. Об этом заявила депутат совета депутатов Ясенево Майя Бучарская, сообщает MSK1.RU .

Активисты выступали против проекта, так как считают, что строительство уничтожит природу и краснокнижных животных. Весной 2026 года они собирали подписи и направляли обращения в органы власти, надеясь на отмену трассы, которая должна была пройти через заповедные участки леса с вырубкой деревьев и раскопками.

По словам Бучарской, принято решение, что работы не будут вестись на природоохранных и заповедных территориях, а также объектах культурного наследия. Департамент природопользования подтвердил, что привычная жизнь животных, насекомых и растений не изменится, а согласование по красной книге пройдено. Теперь планируется лишь ремонт существующего асфальтового покрытия — нового асфальта не будет. Новые дорожки отсыплют гранотсевом.

Вырубка здоровых деревьев также не планируется — только санитарная обрезка и уборка сухостоя. Освещенные участки протяженностью около 7,1 км модернизируют, общая протяженность трасс составит 7,5 км. Электричество проведут по существующим маршрутам. Крупногабаритная техника в лес не заходит, работы будут вестись на полях и вдоль существующих трасс. Крупные инфраструктурные объекты вынесут за пределы леса.

Новый лыжный кластер в Северном Бутово откроется в ноябре 2026 года.

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