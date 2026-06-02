Пилота, выигравшего самолет у MrBeast, арестовали за перевозку наркотиков

В Парагвае задержали американского пилота Джабари Брауна, известного как капитан Трейзи, за перевозку наркотиков. В декабре 2025-го он выиграл реактивный самолет стоимостью 2,4 млн долларов в ролике блогера MrBeast «100 пилотов сражаются за частный самолет», сообщает « Осторожно, новости ».

Он и еще четверо граждан США были арестованы 31 мая в отеле Асунсьона после того, как власти обнаружили в ангаре международного аэропорта более 260 кг марихуаны, доставленной из Майами на частном самолете.

По предварительным данным, Браун был одним из пилотов. Стоимость наркотиков оценивается в 3,6 млн долларов.

На данный момент Брауна уже освободили по просьбе прокуроров, тогда как трое его соучастников остаются под стражей на время следствия.

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