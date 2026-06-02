Ученые проверили менструальную кровь на способность восстанавливать кожу

Исследователи долгое время игнорировали женское тело и менструальную кровь в своих работах. Лишь в последние десятилетия они занялись изучением ее свойств, включая способность заживлять раны, сообщает Naked Science со ссылкой на The FASEB Journal.

В 2018 году австралийские ученые из Гудзоновского института в Мельбурне выяснили, что белки в менструальной жидкости имеют более сложный состав, чем в обычной плазме крови. Эксперименты на клетках человеческой кожи показали: плазма из менструальной крови приводила к полному заживлению раны за 24 часа, тогда как обычная плазма — лишь на 40%.

Руководитель исследования Джемма Эванс пояснила, что матка заживает без рубцов эффективнее почти любых других тканей. Ежемесячный цикл повреждения и регенерации делает этот процесс уникальным.

Также в 2025 году китайские ученые предложили использовать менструальную кровь для неинвазивной диагностики эндометриоза и рака шейки матки. Чувствительность такого теста достигла 97,7%, он также позволяет выявлять генотипы ВПЧ и множественные инфекции.

Исследователи из Пенсильванского университета разработали домашнее устройство, которое обнаруживает в менструальной крови белок, связанный с эндометриозом, с чувствительностью в пять раз выше лабораторных методов.

Еще в 2007 году ученые выяснили, что менструальная кровь может быть ценным источником стволовых клеток для терапии бесплодия, повреждений кожи и неврологических заболеваний. Исследование 2023 года показало, что внутривенное введение таких клеток снижало воспалительный ответ в мозге мышей.

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