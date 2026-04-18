Родился в Москве: стала известна личность убитого киевского стрелка

сегодня в 18:35

Силовики ликвидировали стрелка во время задержания в Киеве

Спецназ при задержании ликвидировал вооруженного мужчину, который открыл стрельбу по прохожим и взял в заложники покупателей одного из супермаркетов Киева, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Переговоры с ним результата не дали, отметил министр.

По данным СМИ, злоумышленником оказался Дмитрий Васильченков 1968 года рождения. Мужчина родился в Москве, при этом имеет украинское гражданство.

В субботу неизвестный открыл огонь из автомата по прохожим в Киеве. Затем стрелок взял в заложники покупателей супермаркета «Велмарт» на Голосеевском проспекте.

По последним данным, в результате происшествия погибли 4 человека, пострадали около 10, в том числе ребенок. На месте ЧП продолжают работать городские экстренные службы и спецназ.

