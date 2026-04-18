«Я привык спать один»: женщина пыталась изнасиловать специалиста по макияжу

Специалист по макияжу Артем (имя изменено) отменил мастер-класс в одном из российских городов из-за домогательств организатора, которая хотела с ним переспать. Об этом мужчина рассказал в своем блоге.

Он объяснил, что мастер-класс был сорван из-за того, что организатор мероприятия домогалась его в его же номере в отеле. Также его сразу смутил факт того, что женщина начала приставать к нему еще в такси, признавалась в любви и пыталась поцеловать.

Он снял видео в номере, где показано, что женщина стоит в халате, пытается его обнять и спрашивает, почему он не хочет «ложиться с ней в одну кровать». Артем объясняет, что «привык спать в постели один», а такое поведение организатора неэтично по отношению к спикеру мастер-класса.

Женщина обещала, что уедет, так как хочет, чтобы мастер-класс состоялся, но никуда не уходила и продолжала приставать к мужчине.

В итоге Артем не выдержал, взял билеты в Москву и уехал. Также он написал, что ему жаль отмены мероприятия, но с таким поведением он еще не сталкивался, поэтому просто вернулся домой.

