Украл трусы и подглядывал: бородач вломился в кабинку солярия к незнакомке

Как рассказала испугавшаяся женщина, после начала процедуры она почувствовала, что рядом кто-то находится. Тогда она огляделась и увидела незнакомого мужчину с телефоном, который стоял в углу комнаты. Женщина закричала, незнакомец вышел из кабинета, заправляя штаны.

При этом сотрудников солярия не очень смутило все происходящее. Персонал спокойно пропустил к выходу мужчину. На просьбу прокомментировать ситуацию отреагировали резко. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Как уточняет «112», извращенец уверял сотрудников, что просто «зашел к супруге». Но сама женщина сказала, что видела его впервые. Также каналу стали известно, что у жертвы пропали трусы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.