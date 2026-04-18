Ефимов: в Раменках идет чистовая отделка детсада на 150 мест

В районе Раменки на западе Москвы строится детсад, рассчитанный на 150 детей. Объект разместится на пересечении Минской улицы и Калужского направления Московской железной дороги, сообщил глава московского Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Раменках возводят детский сад на 150 мест. Площадь трехэтажного здания с подземным уровнем превысит 3,3 тыс. кв. м. При строительстве применяют безопасные и качественные материалы. Сейчас продолжаются работы по черновой и чистовой отделке, устройству фасада, а также внутренних инженерных систем и наружных сетей водоснабжения», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Он уточнил, что работы проводят в рамках столичной Адресной инвестиционной программы.

Архитектурное решение объекта будет уникальным благодаря объемному фасаду в белой гамме с желтыми и оранжевыми акцентами вокруг окон. Такое современное оформление позволит органично вписать здание в окружающую жилую застройку.

По словам руководителя Департамента гражданского строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Алексея Александрова, в здании предусмотрены пищеблок полного технологического цикла, медпункт, кабинет развивающих занятий, многофункциональный музыкальный и физкультурный залы, групповые ячейки. Также будут созданы условия для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

«На прилегающей территории выполнят комплексное благоустройство и озеленение. Здесь уложат газон, высадят кустарники, установят ограждение и малые архитектурные формы, также организуют игровую площадку с теневыми навесами. Безопасность внутри и снаружи обеспечат современные системы видеонаблюдения», — рассказал Александров.

Строительство детского сада находится под контролем специалистов «Контроля Москвы».

В Мосгосстройнадзоре пояснили, что застройщик начал работы на участке сразу после получения разрешения на возведение социального объекта. Инспекторы ведомства разработали персональную программу контрольных и надзорных мероприятий, в рамках которой уже прошло восемь выездных проверок. Сотрудники проверили качество монолитных и фасадных конструкций на соответствие проектной документации.

Строительство соцобъектов в Москве соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».