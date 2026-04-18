Похищенную в Мексике дочь россиянки могут продать в рабство в ближайший месяц

17-летнюю дочь российской пианистки, похищенную в Мексике, могут продать в рабство в ближайший месяц, так как ей скоро исполнится 18 лет. Несмотря на международный резонанс, консулам не удалось добиться встречи с девочкой, и ее местонахождение неизвестно, сообщает Mash .

Как считает приемная мама Марина Романова, в деле ее дочери могут быть замешаны картели, которые ждут, когда в мае девочке исполнится 18, чтобы перехватить ее из органов опеки и продать в рабство.

Так, в Мехико преступники создают спецдома, где держат похищенных девушек и заставляют рожать детей на продажу. Семья пропавшей уверена, что девушка стала жертвой такой преступной схемы. В ней замешаны местные власти.

Ребенка выкрали из школы в 2023 году. Девочку насильно забрала местная служба DIFEM, которая отвечает за попечительство над детьми. Маме передали дали записку, которая якобы написана дочерью, где она жаловалась на «насилие» в семье. Но родители провели собственное расследование и выяснили, что перед пропажей дочь общалась со взрослым мужчиной из Тихуаны, который убеждал ее устроить скандал дома и попроситься под опеку, чтобы потом он ее мог забрать.

Романова заявляла, что девушку насилуют, она уже была беременна. Также сама пианистка из-за борьбы за дочь столкнулась с угрозами и травлей: неизвестные следят за ней, пугают и даже отравили собак.

