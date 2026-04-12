Парень из соцсетей уговаривал пропавшую в Мексике россиянку сбежать от родителей

Мать пропавшей в Мексике 15-летней россиянки заявила, что дочь склоняли к побегу из дома через Discord, сообщает РЕН ТВ .

По словам женщины, ее дочь познакомилась в соцсетях с парнем. Он уговаривал ее освободиться от «бесконечной опеки» родителей. Изучив переписку, мать обнаружила, что он настаивал на побеге.

Россиянка также отметила, что исчезновения девушек 15–17 лет в Мексике очень распространены и часто происходят по одному сценарию.

«Нет ни одного дня у нас в штате Мехико, чтобы не пропала девочка 15 лет. Наш случай — он классический — школа, DIF, незаконное усыновление и продажа», — поделилась мать пропавшей.

15-летнюю дочь российской пианистки выкрали из школы в штате Мехико в 2023 году. Уже 2,5 года девочку накачивают наркотиками, насилуют и перемещают, чтобы не отдать послам РФ.

