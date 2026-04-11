Насилуют и накачивают наркотиками: дочь российской пианистки похитили в Мексике

Мексиканский картель с помощью властей похитил дочь российской пианистки в Мехико, уже 2,5 года девочку накачивают наркотиками, насилуют и перемещают, чтобы не отдать послам РФ, сообщает Mash .

Российская пианистка уехала в Латинскую Америку к мужу — обладателю «Оскара» среди композиторов.

15-летнюю девочку выкрали из школы в штате Мехико в 2023 году. Это произошло на глазах мамы, которая сидела в вестибюле школы и ждала дочь. Женщина увидела в окно, как неизвестные сажают ребенка силой в микроавтобус с надписью DIFEM (службы опеки в Мексике).

Сначала она отправилась в полицию, но там отказались брать заявление о похищении. Также пианистка попросила о помощи у МИД РФ, комиссии по правам человека и Красного Креста. Откликнулись только дипломаты.

В январе 2024 года один из консулов узнал девочку по глазам в отделении органов опеки. Ребенок находился под транквилизаторами, а также она была беременна. Родителям выставили условие: чтобы забрать дочь, им следует пройти психологическую экспертизу. Она продлилась 15 часов, но дочку им так и не вернули. Чиновники сказали, что школьница якобы отказалась ехать домой. А через пять месяцев мать обвинили в насилии, а ее ребенка увезли в неизвестном направлении.

Только в прошлом году удалось узнать, что девочка находится в закрытом приюте для жертв торговли людьми. Консульство РФ несколько раз просило дать им доступ к девочке, но получало отказ. Возможно, за похищением ребенка стоит Тихуанский картель, у него есть связи в правоохранительных органах.

В марте этого года мексиканского посла в Москве Эдуардо Вильегаса Мехиаса вызвали в МИД, где прошли тяжелые переговоры по вопросу возвращения ребенка, но и они результата не дали. Сейчас похищенной 17 лет. Ее родители боятся, что после исполнения ей 18 лет, девочку продадут в рабство, так как многих девушек держат силой в спецдомах, их насилуют, а затем заставляют рожать, чтобы продавать детей. Стоимость младенцев на черном рынке в Мексике оценивается в миллионы рублей.

При этом за последние несколько месяцев в Мексике бесследно пропали 200 тыс. человек, из-за этого в разных штатах страны начались стихийные митинги.

