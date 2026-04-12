Посольство РФ заявило об отказе Мексики возвращать 17-летнюю россиянку

Мексиканские власти отказываются возвращать в Россию 17-летнюю девушку. Об этом заявил заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров, сообщает РИА Новости .

По словам дипломата, девушка находится в учреждении генпрокуратуры по делам семьи и детей. Консульский доступ к ней не предоставляют с августа 2025 года, а обращения в МИД Мексики и другие ведомства остаются без ответа.

Посольство РФ занимается этим делом с 2023 года. Летом 2025 года консульским работникам удалось встретиться с россиянкой 4 раза. Сама девушка просит о возвращении на родину.

Федоров добавил, что удержание в учреждении лица, которое не является задержанным, арестованным или осужденным, юридически безосновательно. Действия мексиканских властей, по его мнению, нарушают международные процедуры.

Дочь российской пианистки выкрали из школы в штате Мехико в 2023 году — тогда ей было 15 лет. Ее накачивают наркотиками, насилуют и перемещают, чтобы не отдать послам РФ. При этом ранее парень из соцсетей уговаривал россиянку сбежать от родителей.

