Убивают собак и пугают: мать похищенной в Мексике россиянки подверглась травле

Марина Романова продолжает борьбу за права похищенной в Мексике дочери. Однако женщина столкнулась с угрозами и травлей: неизвестные следят за ней, пугают и даже отравили собак, сообщает РЕН ТВ .

«У нас вчера целый день человек ходил какой-то <…> И нам поступали угрозы, чтобы мы немедленно прекратили медийную работу», — рассказала Романова.

Дома у женщины жили шесть бездомных собак. Утром она обнаружила, что двое из них отравлены. Неизвестные угрожали поступить также с ней и ее дочерью Кристиной, удалили записи с камеры видеонаблюдения. Женщина напугана и вынуждена временно прекратить освещать ситуацию в СМИ, однако она намерена восстановить записи с камер.

В сентябре 2023 года несовершеннолетнюю Кристину Романову забрали прямо из мексиканской школы на машине «детской опеки». Девочку нашли только в октябре 2024 года. Все это время ее насиловали и накачивали наркотиками.

С Кристиной удалось встретиться российскому консулу. Девочка передала ему два письма, в которых рассказала, что ее могут передать в рабство. Мать также заявила, что дочь склоняли к побегу из дома через Discord. Парень призывал Кристину избавиться от «чрезмерной опеки родителей».

При этом мексиканские власти отказываются возвращать в Россию 17-летнюю девушку. Она находится в учреждении генпрокуратуры по делам семьи и детей. Консульский доступ к ней не предоставляют с августа 2025 года, а обращения в МИД Мексики и другие ведомства остаются без ответа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.