«Спортмастер» отобрал у клиента 87 тыс рублей с подарочной карты

Как рассказал красноярец, он пришел в магазин с картой на 100 тыс. рублей, набрал товаров на 13 тыс., но уже на кассе узнал, что подарок одноразовый. То есть нужно или потратить сразу всю сумму, или остаток сгорит. Оставшиеся на карте 87 тыс. рублей продавцы магазина возвращать отказались. Они сослались на то, что на сайте все условия, они ничем помочь не могут.

Подобная ситуация произошла и с клиентом в саратовском магазине этой сети. Роспотребнадзор направил предупреждения по данным случаям обеим точкам.

В 2025 году похожий случай зафиксировали в Самаре, когда Роспотребнадзор подал в суд на «Спортмастер». Претензии были аналогичные: подарочная карта на один раз, а остаток с нее сгорает, сроки действия ограничены, вернуть деньги или обменять нельзя. Тогда суд встал на сторону Роспотребнадзора и обязал магазин изменить правила по картам.

Сеть немного поменяла правила, но пункт про одноразовое использование карты остался. Вернуть остаток денег или обменять сертификат может только покупатель карты. Еще можно сделать это с его письменного разрешения, но если магазин согласится на это.

