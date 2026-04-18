ПВО сбила две цели над Ленинградской областью
В небе над Ленинградской областью сбиты две цели, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на платформе Max.
«Сбиты две цели над Ленинградской областью. Боевая работа продолжается», — сообщил он.
В Ленинградской области объявлена беспилотная опасность. В аэропорту Пулково в Петербурге ввели временные ограничения.
Жителей региона предупредили о возможном понижении скорости мобильного интернета.
Прошлой ночью средства противовоздушной обороны сбили 4 беспилотника над Ленобластью.
