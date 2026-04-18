Жителей России ждут два сокращенных рабочих дня в апреле и мае

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал, что россиян в ближайшее время ждут сокращенные рабочие дни на фоне майских праздников — 30 апреля и 8 мая, сообщает РИА Новости .

«Работа в такие дни должна быть сокращена на один чаc вне зависимости от того, сколько изначально длится рабочий день сотрудника», — отметил эксперт.

В мае выходные дни будут разделены на два периода, и они станут самыми короткими за последние восемь лет. Первые выходные будут с 1 по 3 мая (пятница, суббота и воскресенье).

Во вторые выходные россияне будут отдыхать 9, 10 и 11 мая (суббота, воскресенье и понедельник). Итого — шесть выходных дней, между которыми будут пять рабочих.

