В аэропорту Пулково ввели ограничения на использование воздушного пространства

Аэропорт Пулково в Петербурге принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами власти из-за введения временных ограничений в воздушном пространстве, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности.

Ночью 18 апреля в Ленинградской области была объявлена беспилотная опасность.

