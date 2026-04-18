В аэропорту Пулково ввели ограничения на использование воздушного пространства
Аэропорт Пулково в Петербурге принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами власти из-за введения временных ограничений в воздушном пространстве, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности.
Ночью 18 апреля в Ленинградской области была объявлена беспилотная опасность.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.